2026 yılında en çok kazandıran 8 meslek belli oldu; Pilotluğu geçti zirveye yerleşti
2026 senesinde en fazla getiri sağlayan meslekler belli oldu. Listede pilotluğu geride bırakarak zirveye yerleşen meslek dikkat çekti.
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Boğaziçi Enstitüsü’nün yayınladığı datalara göre, 2026’da bazı meslek gruplarının aylık ortalama kazançları öne çıktı. En yüksek gelir sağlayan 8 meslek arasında sürpriz bir meslek ilk sırada yer aldı.
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