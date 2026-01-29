2026 yılında yaşam kalitesi kötü olan 25 ülke; Azerbaycan, Rusya, Brezilya listede…

2025 yılı küresel refah verileri, dünya genelinde derinleşen sosyal ve ekonomik uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Yayınlanan son raporlara göre, birçok bölge kronikleşmiş altyapı sorunları, yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlık kıskacında yaşam mücadelesi veriyor.