2026 yılında yaşam kalitesi kötü olan 25 ülke; Azerbaycan, Rusya, Brezilya listede…
Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kalitesinin çok kötü olduğu 25 ülke sıralandı.
2025 yılı küresel refah verileri, dünya genelinde derinleşen sosyal ve ekonomik uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Yayınlanan son raporlara göre, birçok bölge kronikleşmiş altyapı sorunları, yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlık kıskacında yaşam mücadelesi veriyor.
Temel sağlık hizmetlerine erişimdeki yetersizlik ve güvenlik kaygıları, milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor. Ekonomik darboğaz ve kısıtlı eğitim olanakları, bu coğrafyalarda sosyal gelişimin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekmeye devam ediyor.
YAŞAM KALİTESİNİN KÖTÜ OLDUĞU 25 ÜLKE
İç savaş, savaş ve çeşitli karışıklıkların da etki ettiği 25 ülkeden oluşan listenin tamamı şu şekilde: