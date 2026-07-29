2026 YKS'de en çok birinci çıkaran liseler! Galatasaray Lisesi ve kolejleri bekleyenler yanıldı

2026 YKS'nin sonrasında gözler, en başarılı öğrencileri yetiştiren liselere çevrildi. Türkiye birincisi çıkaran okulların sıralandığı listede önemli değişiklikler yaşanırken, uzun yıllardır başarılarıyla öne çıkan Galatasaray Lisesi ve bazı köklü özel kolejlerin zirvede yer almaması dikkat çekti. Liste, üniversite adayları ve veliler için eğitimde başarı tablosuna ışık tutuyor.