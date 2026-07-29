2026 YKS'de en çok birinci çıkaran liseler! Galatasaray Lisesi ve kolejleri bekleyenler yanıldı
2026 YKS neticeleriyle beraber en çok Türkiye birincisi çıkaran liseler de ortaya çıktı. Zirvede dikkat çeken okullar bulunurken, Galatasaray Lisesi ve köklü özel kolejlerin ilk sırada olmaması sürpriz olarak değerlendirildi.
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2026 YKS'nin sonrasında gözler, en başarılı öğrencileri yetiştiren liselere çevrildi. Türkiye birincisi çıkaran okulların sıralandığı listede önemli değişiklikler yaşanırken, uzun yıllardır başarılarıyla öne çıkan Galatasaray Lisesi ve bazı köklü özel kolejlerin zirvede yer almaması dikkat çekti. Liste, üniversite adayları ve veliler için eğitimde başarı tablosuna ışık tutuyor.
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