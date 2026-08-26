2026 YKS’de hangi bölümler kaç binle kapattı? İşte kimini ağlatan kimini de güldüren o bölümler!
2026 YKS’de yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler kazandıkları üniversiteyi sorgulayarak öğrenebiliyor. Bu süreçte hangi sıralamayla kapanan bölümler de belli oldu.
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite tercihlerine ilişkin başarı sıralamaları belli oldu.
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Açıklanan veriler, adayların tercih döneminde yoğun ilgi gösterdiği alanlara yönelik önemli ipuçları sundu.
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Bazı programlarda kontenjanların dolmadığı görülürken, birçok alanda ise adayların yerleştiği en düşük başarı sıralamaları dikkat çekti.
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