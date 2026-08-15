  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor

2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor

Yunan Adaları’nda tatil yapmak isteyenler için opsiyonlar Mykonos ve Santorini ile sınırlı kalmıyor. Türkiye’den feribotla ulaşılabilen adalar kısa kaçamaklar sunarken, daha uzak rotalar sakin koyları ve keşif fırsatlarıyla öne çıkıyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor - Sayfa 1

2026 yazında Yunan Adaları’na seyahat etmek isteyenler için farklı tatil beklentilerine hitap eden pek çok rota bulunuyor. Sakız, Midilli, Samos, Kos ve Rodos, Türkiye’den feribotla ulaşım kolaylığı sayesinde kısa süreli tatillerde öne çıkarken; Milos, Zakynthos, Karpathos ve Koufonissia daha sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle alternatif arayanların ilgisini çekiyor. Ege’nin karşı kıyısındaki adalar, deniz tatilinden gastronomiye, koy keşiflerinden huzurlu bir kaçamağa kadar farklı beklentilere göre şekillenen seçenekler sunuyor.

1 | 21
2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor - Sayfa 2

Sakız (Chios) Adası
Çeşme’den kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz, günübirlik kaçamaklardan birkaç günlük ada tatillerine kadar farklı seçenekler sunan bir rota.

2 | 21
2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor - Sayfa 3

Midilli (Lesbos) Adası
Ayvalık’tan kolayca geçilebilen, zengin mutfağı, sahil kasabaları ve keşfedilecek köyleriyle keyifli bir Ege deneyimi sunan ada.

3 | 21
2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor - Sayfa 4

Samos Adası
Kuşadası veya Seferihisar’dan feribotla ulaşarak sakin koyları, geleneksel yerleşimleri ve Ege atmosferini keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek.

4 | 21