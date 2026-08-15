2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor

2026 yazında Yunan Adaları’na seyahat etmek isteyenler için farklı tatil beklentilerine hitap eden pek çok rota bulunuyor. Sakız, Midilli, Samos, Kos ve Rodos, Türkiye’den feribotla ulaşım kolaylığı sayesinde kısa süreli tatillerde öne çıkarken; Milos, Zakynthos, Karpathos ve Koufonissia daha sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle alternatif arayanların ilgisini çekiyor. Ege’nin karşı kıyısındaki adalar, deniz tatilinden gastronomiye, koy keşiflerinden huzurlu bir kaçamağa kadar farklı beklentilere göre şekillenen seçenekler sunuyor.