2026 Yunan Adaları rotaları; En bilinmeyen adalar turizm merkezine dönüşüyor
Yunan Adaları’nda tatil yapmak isteyenler için opsiyonlar Mykonos ve Santorini ile sınırlı kalmıyor. Türkiye’den feribotla ulaşılabilen adalar kısa kaçamaklar sunarken, daha uzak rotalar sakin koyları ve keşif fırsatlarıyla öne çıkıyor.
2026 yazında Yunan Adaları’na seyahat etmek isteyenler için farklı tatil beklentilerine hitap eden pek çok rota bulunuyor. Sakız, Midilli, Samos, Kos ve Rodos, Türkiye’den feribotla ulaşım kolaylığı sayesinde kısa süreli tatillerde öne çıkarken; Milos, Zakynthos, Karpathos ve Koufonissia daha sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle alternatif arayanların ilgisini çekiyor. Ege’nin karşı kıyısındaki adalar, deniz tatilinden gastronomiye, koy keşiflerinden huzurlu bir kaçamağa kadar farklı beklentilere göre şekillenen seçenekler sunuyor.
Sakız (Chios) Adası
Çeşme’den kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz, günübirlik kaçamaklardan birkaç günlük ada tatillerine kadar farklı seçenekler sunan bir rota.
Midilli (Lesbos) Adası
Ayvalık’tan kolayca geçilebilen, zengin mutfağı, sahil kasabaları ve keşfedilecek köyleriyle keyifli bir Ege deneyimi sunan ada.