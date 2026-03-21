2026'da dijital göçebe vizesi sunan 10 ülke! Uzaktan çalışıyorsanız bu liste tam size göre
2026 yılında uzaktan çalışanlar adına olanaklar artıyor! Dijital göçebe vizeleriyle 10 ülke, serbest çalışanlardan girişimcilere kadar konum bağımsız çalışanlara kapılarını açıyor. Yurt dışında yaşayıp çalışmak isteyenler için yeni rotalar dikkat çekiyor.
Küresel anlamda uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte ülkeler de nitelikli iş gücünü çekmek için yeni adımlar atıyor. 2026 itibarıyla 50’den fazla ülke, “dijital göçebe vizesi” programlarıyla yabancı profesyonellere uzun süreli konaklama ve çalışma imkânı sunuyor.
Gelirini bulunduğu ülke dışından kazanan serbest çalışanlar, girişimciler ve uzaktan çalışanlar için tasarlanan bu vizeler, hem yasal oturum hakkı sağlıyor hem de farklı kültürlerde yaşama fırsatı sunuyor. İşte 2026’da dijital göçebe vizesiyle öne çıkan 10 ülke…
Portekiz
Portekiz’in D8 Dijital Göçebe Vizesi, Avrupa’da yaşamak isteyen uzaktan çalışanlar için en popüler programlardan biri haline geldi.
Başvuru sahiplerinin düzenli uzaktan gelir elde ettiklerini göstermeleri gerekiyor. Program, geçici oturma izni sağlarken uzun vadeli oturum için de bir yol açabiliyor. Güvenli yaşam koşulları, gelişmiş altyapı ve güçlü uluslararası topluluklar Portekiz’i dijital göçebeler için cazip kılıyor.
İspanya
İspanya, 2023 yılında yürürlüğe giren dijital göçebe vizesiyle uluslararası profesyonelleri çekmeyi hedefliyor.
Bu vize sayesinde uzaktan çalışanlar, yabancı işverenlerden veya müşterilerden gelir elde ederken İspanya’da yaşayabiliyor. Barselona, Madrid ve Valensiya gibi şehirler güçlü internet altyapısı ve uluslararası topluluklarıyla uzaktan çalışanlar için önemli merkezler haline geldi.