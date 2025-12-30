2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede!
Gelecek yıl tatil planı yapacakların dikkatini çeken liste yayımlandı. Ziyaret edilebilecek 20 yer sıralandı.
2026 yılı için hazırlanan küresel seyahat listeleri, dünyanın dört bir yanından keşfedilmeye değer en iyi 20 destinasyonu açıkladı.
Yapılan değerlendirmelerde doğal güzellikler, kültürel miras, güvenlik, ulaşım kolaylığı ve ziyaretçi deneyimi gibi birçok kriter dikkate alındı.
Listeye giren bölgeler tarihi dokuları, eşsiz manzaraları, gastronomi zenginlikleri ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla öne çıkıyor. Uzmanlar, 2026’da seyahat planı yapacak tatilcilerin, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe ve yerel deneyim sunan rotalara yönelme eğiliminde olduğunu vurguluyor.