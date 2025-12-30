  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede!

2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede!

Gelecek yıl tatil planı yapacakların dikkatini çeken liste yayımlandı. Ziyaret edilebilecek 20 yer sıralandı.

2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede! - Sayfa 1

2026 yılı için hazırlanan küresel seyahat listeleri, dünyanın dört bir yanından keşfedilmeye değer en iyi 20 destinasyonu açıkladı.

1 | 24
2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede! - Sayfa 2

Yapılan değerlendirmelerde doğal güzellikler, kültürel miras, güvenlik, ulaşım kolaylığı ve ziyaretçi deneyimi gibi birçok kriter dikkate alındı.

2 | 24
2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede! - Sayfa 3

Listeye giren bölgeler tarihi dokuları, eşsiz manzaraları, gastronomi zenginlikleri ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla öne çıkıyor. Uzmanlar, 2026’da seyahat planı yapacak tatilcilerin, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe ve yerel deneyim sunan rotalara yönelme eğiliminde olduğunu vurguluyor.

3 | 24
2026’da ziyaret edilebilecek 20 yer belirlendi. Türkiye’den 1 şehir de listede! - Sayfa 4

YENİ YILDA GİDİLEBİLECEK 20 ROTA

2026 yılında seyahat edilebilecek adresler listesi şöyle:

 

4 | 24