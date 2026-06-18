2026'nın en güçlü 10 pasaportu belli oldu; Listenin ilk sırası ne ABD ne de İngiltere
2026 senesine dair dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu. Henley Passport Index verilerine göre sıralama, pasaport sahiplerinin vizesiz veya kapıda vize alarak giriş yapabildiği ülke sayısına göre belirlendi. Listenin zirvesinde ise ABD ve İngiltere değil, Asya'dan bir ülke yer aldı.
Uluslararası seyahat özgürlüğünü hesaplayan Henley Passport Index, 2026'nın en güçlü pasaportlarını duyurdu. Dünya genelindeki ülkelerin vize politikaları dikkate alınarak hazırlanan sıralama, hangi pasaportların sahiplerine daha fazla seyahat avantajı sunduğunu ortaya koydu. Açıklanan ilk 10 listesi, küresel mobilite yarışında dikkat çeken değişimlere sahne oldu.
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