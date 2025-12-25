2026'nın en iyisi olmaya aday 40 şehir açıklandı; Türkiye'den de bir şehrimiz listede
World’s Best Cities Report verilerine göre hazırlanan 2026 Dünyanın En İyi Şehirleri Raporu, tesir kuvveti, yaşanabilirlik ve ekonomik ivme düzeyi bakımından geleceği şekillendiren global şehirleri mercek altına alarak yaşam, turizm ve yatırım açısından öne çıkan merkezleri ortaya koydu.
Küresel kentlerin rekabetini gözler önüne seren 2026 Dünyanın En İyi Şehirleri Raporu, dünyanın dört bir yanındaki metropolleri etki alanları, yaşam kalitesi ve ekonomik dinamizm başlıkları altında değerlendirerek geleceğin cazibe merkezlerini sıraladı.
