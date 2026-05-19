2026’nın ilk 3 ayında en çok satan markalar; Japon devi liderliği kaptırdı
Yeni yılın ilk çeyreğinde Avrupa genelinde en çok satış rakamı yakalayan markalar Best Selling Cars ve ACEA tarafından açıklandı.
Avrupa otomotiv pazarında rekabet kızışırken, üreticilerin güncel satış rakamları sektördeki dengeleri yeniden şekillendiriyor.
Son açıklanan verilere göre, liderliği göğüsleyen üretici 345 bin barajını aşarak rakiplerine belirgin bir fark attı. Takip eden iki üretici ise 220 bin civarındaki satış sayılarıyla ikincilik mücadelesini sürdürüyor.
Listenin geri kalanında yer alan küresel üreticiler, 120 bin ile 200 bin arasındaki satış hacimleriyle pazardaki güçlü talebi gözler önüne seriyor.