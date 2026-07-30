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20’nci yüzyılın en kötü politikacıları; İmparatorluk hayali kurarken kanlı tarih miras bıraktılar

Son yılların gördüğü en kanlı liderler tarihin yüz karası olarak yerini aldı. 20. yüzyılda en kötü nama sahip isimler ise hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

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20’nci yüzyılın en kötü politikacıları; İmparatorluk hayali kurarken kanlı tarih miras bıraktılar - Sayfa 1

20. yüzyıl, otoriter rejimlerin ve baskıcı idarelerin yol açtığı toplumsal ve siyasi krizlerle şekillendi. Dönemin otoriter liderleri; ideolojik ve siyasi hedefleri doğrultusunda insan haklarını sistematik biçimde ihlal ederek kitlesel kıyımlar, soykırımlar ve ağır idari baskılarla ilişkilendirildi.

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20’nci yüzyılın en kötü politikacıları; İmparatorluk hayali kurarken kanlı tarih miras bıraktılar - Sayfa 2

Propaganda, şantaj ve askeri gücü temel kontrol mekanizmaları olarak kullanan bu yönetimler, uyguladıkları politikalar ve neden oldukları toplumsal yıkımlarla insanlık tarihinin en karanlık dönemleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

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20’nci yüzyılın en kötü politikacıları; İmparatorluk hayali kurarken kanlı tarih miras bıraktılar - Sayfa 3

Theepicmap’in paylaştığı bilgiye göre kanlı mirasla anılan o liderler şunlar:

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20’nci yüzyılın en kötü politikacıları; İmparatorluk hayali kurarken kanlı tarih miras bıraktılar - Sayfa 4

SİAD BARRE

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