  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu!

22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu!

Başarısıyla adından söz ettiren ve geniş pazar paylarına ulaşan 22 elektrikli otomobile Norveç’te zorlu test uygulandı.

22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu! - Sayfa 1

Elektrikli otomobiller dünyanın en zorlu iklim kış koşullarından birine sahip Norveç’te kapsamlı bir menzil testine tabi tutuldu.

1 | 25
22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu! - Sayfa 2

Gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen denemelerde 22 farklı modelin fabrika verileri ile soğuk hava performansı karşılaştırıldı.

2 | 25
22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu! - Sayfa 3

Sonuçlar düşük sıcaklıkların batarya verimliliğini ciddi ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Bazı modellerde menzil kaybı yüzde 46’ya kadar ulaştı.

3 | 25
22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu! - Sayfa 4

Norveç merkezli Motor Dergisi tarafından hazırlanan verilere göre batarya performansı parmak ısırtan otomobiller şöyle;

Suzuki eVitara – 395 km – 224 km – -43%

4 | 25