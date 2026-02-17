22 elektrikli otomobile Norveç’te soğuk duş; Menzil kaybı yüzde 46 olsa da zirveye oturdu!
Başarısıyla adından söz ettiren ve geniş pazar paylarına ulaşan 22 elektrikli otomobile Norveç’te zorlu test uygulandı.
Elektrikli otomobiller dünyanın en zorlu iklim kış koşullarından birine sahip Norveç’te kapsamlı bir menzil testine tabi tutuldu.
Gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen denemelerde 22 farklı modelin fabrika verileri ile soğuk hava performansı karşılaştırıldı.
Sonuçlar düşük sıcaklıkların batarya verimliliğini ciddi ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Bazı modellerde menzil kaybı yüzde 46’ya kadar ulaştı.