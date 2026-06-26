2.260.300 liraya kadar fiyatlar çıkıyor! Dudak uçuklatan rakamlar... İşte en pahalı 10 lise
İlk yıl peşin ödeme için geçerli fiyatlara göre okulların internet sitesindeki bilgiler ışığında seçili okulların yıllık ücretleri 2026 2027 dönemi için belli oldu. Buna göre fiyatlar 2.260.300 TL'ye kadar çıkıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri rekor seviyelere ulaştı. Yabancı dilde eğitim veren ve üst segment kolejlerde yıllık ücretler milyon liraları aşarken, bazı liselerde rakamlar 2.260.300 TL’ye kadar çıktı. Yemek, servis ve ek giderlerle birlikte toplam maliyetin daha da yükseldiği belirtiliyor.
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