2.260.300 liraya kadar fiyatlar çıkıyor! Dudak uçuklatan rakamlar... İşte en pahalı 10 lise

2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri rekor seviyelere ulaştı. Yabancı dilde eğitim veren ve üst segment kolejlerde yıllık ücretler milyon liraları aşarken, bazı liselerde rakamlar 2.260.300 TL’ye kadar çıktı. Yemek, servis ve ek giderlerle birlikte toplam maliyetin daha da yükseldiği belirtiliyor.