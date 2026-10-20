23 EKİM CUMA BİM’E NELER GELİYOR? KATALOĞU GÖRENLER ŞİMDİDEN SIRAYA GİRECEK! (BİM 23-29 EKİM)
23 Ekim'de BİM reyonlarına her evin ihtiyacı olan dev bir kış listesi geliyor! Mutfak için birinci sınıf düdüklü tencereler, derin tencereler, tavalar, sahanlar ve tezgah şıklığı sunan renkli bıçak setleri geliyor. Sunum severleri gravürlü cam bardaklar, ayaklı kaseler ve porselen fincanlar bekliyor. Ev düzeni için çok çekmeceli organizerler ve saklama kapları gelirken; giyimde ise kalın sweatshirtler, eşofmanlar, su iticili kar eldivenleri ve polar berelerle tam bir kış turu başlıyor!
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