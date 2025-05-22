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  4. 23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban”

23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban”

Merak edilen Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 23 Mayıs 2025 Cuma hutbesinin konusu “Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban” olarak belirlendi. 23 Mayıs 2025 Cuma hutbesini PDF, Word dosyası şeklinde indirmek ayrıca sesli dinlemek istiyorsanız işte detaylar...

23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban” - Sayfa 1

Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban

Muhterem Müslümanlar!

Bir Kurban Bayramına daha yaklaşıyoruz. İslam’ın şiârı; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar alınmaya başlandı. Yüce Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramına ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

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23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban” - Sayfa 2

Aziz Müminler!

Kurban; akıllı, buluğ çağına ermiş ve dinen zengin sayılan bir Müslümanın, bayram günlerinde, şartlarını taşıyan hayvanları, Allah rızası için kurban etmesidir. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olan kurban; Cenâb-ı Hakk’ın, bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. O’na duyduğumuz muhabbetin bütün sevgilerin üstünde olduğunun ilanıdır. O’nun rızasını her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesidir. Hâsılı kurban; malımızı, canımızı ve sahip olduğumuz her şeyi Yüce Rabbimizin yolunda seve seve feda edebileceğimizin sembolüdür.

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23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban” - Sayfa 3

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, bir hayvanı kesmekten ve onun etinden istifade etmekten çok daha derin mana ve hikmetler barındırmaktadır.

Kurban takvadır; Rabbimizin bütün emirlerine gönülden teslim olmaktır. Nefsimizin cimriliğinden, dünyanın geçici heveslerinden, Allah’ın rızasına ulaşmamıza engel olan günahlardan uzak durmaktır. Cenâb-ı Hak, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ  “Kurbanların etleri de, kanları da Allah’a ulaşmaz. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır...” buyurarak bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır.

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23 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Sadakat Ve Teslimiyetin Nişanesi: Kurban” - Sayfa 4

Kurban vahdettir; renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ümmet-i Muhammed olarak bir araya gelebilmek, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmaktır. Merhamet ve muhabbeti evimizden başlayarak sokağımıza, şehrimize ve tüm dünyaya hâkim kılmaya gayret göstermektir.

Kurban duadır; yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin yüzlerinde tebessüm olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin hanesine mutluluk ve muhabbet taşımak; sevindirirken sevinmek, paylaşırken huzur bulmaktır.

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