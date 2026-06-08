2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi en düşük memur maaşını geçti! İşte en yüksek faiz veren banka
Merkez Bankası son politik gelişmelerin ardından döviz satması faiz getirilerinde de etkili oldu. 2,5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi farklı farklı bankalara göre en düşük memur maaşını geçti. Hal böyle olunca vatandaş yeniden rotayı faize kırdı. İşte banka banka 2.500.000 TL'nin faiz getirisi
Merkez Bankası’nın son dönemde attığı para politikası adımları ve döviz piyasasına yönelik hamleleri mevduat faizlerini tekrardan yukarı taşırken, bankalar arasındaki rekabet de sürat kazandı. 2,5 milyon TL’lik birikimin aylık faiz getirisi, birçok bankada en düşük memur maaşını aşacak seviyelere ulaşırken, yatırımcılar yeniden mevduat faizine yönelmeye başladı. Bankaların sunduğu oranlar arasında ciddi farklar oluşurken, “en yüksek faiz veren banka hangisi?” sorusu da tasarruf sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.