2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi en düşük memur maaşını geçti! İşte en yüksek faiz veren banka

Merkez Bankası’nın son dönemde attığı para politikası adımları ve döviz piyasasına yönelik hamleleri mevduat faizlerini tekrardan yukarı taşırken, bankalar arasındaki rekabet de sürat kazandı. 2,5 milyon TL’lik birikimin aylık faiz getirisi, birçok bankada en düşük memur maaşını aşacak seviyelere ulaşırken, yatırımcılar yeniden mevduat faizine yönelmeye başladı. Bankaların sunduğu oranlar arasında ciddi farklar oluşurken, “en yüksek faiz veren banka hangisi?” sorusu da tasarruf sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.