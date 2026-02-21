25 Şubat’ta BİM’de temizlik devrimi başlıyor: BİM’e Cam Temizleme Robotu geliyor!

Cam temizleme robotu ile evinizde temizlik artık zahmetsiz hale geliyor, pencereler kendi kendini parlatıyor ve siz de evinizin düzenini ve konforunu daha rahat yaşayabiliyorsunuz; 25 Şubat’tan itibaren BİM’de teknolojiyle tanışın ve temizlikte devrimi başlatın.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
1 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
2 | 16
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
3 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
4 | 16
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.