25 Şubat’ta BİM’de temizlik devrimi başlıyor: BİM’e Cam Temizleme Robotu geliyor!

Cam temizleme robotu ile evinizde temizlik artık zahmetsiz hale geliyor, pencereler kendi kendini parlatıyor ve siz de evinizin düzenini ve konforunu daha rahat yaşayabiliyorsunuz; 25 Şubat’tan itibaren BİM’de teknolojiyle tanışın ve temizlikte devrimi başlatın.

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 22,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 14,500 TL

