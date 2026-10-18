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  4. 250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor.

250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor.

‘Köye ev yaptırma’ furyasıyla başlayan inşaat hesaplamalarına yenisi eklendi. Bursa’da bir kişi 250 metrekare büyüklüğünde iki katlı bir evin inşaat maliyetini paylaştı.

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250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor. - Sayfa 1

Köye ev yaptırmak isteyenlerin inşaat maliyetlerine yönelik araştırmaları sürerken, sosyal medyada paylaşılan yeni bir örnek dikkat çekti.

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250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor. - Sayfa 2

Bursa’da bir kişi, 250 metrekare büyüklüğünde ve iki katlı olarak planlanan evinin kaba inşaat sürecine ilişkin detayları paylaştı.

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250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor. - Sayfa 3

Paylaşım, kendi evini yaptırmayı düşünenler arasında merak uyandırırken, şehir merkezindeki konut fiyatlarıyla kırsalda ev inşa etme fikrini yeniden gündeme taşıdı.

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250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor. - Sayfa 4

İŞÇİLİK GİDERLERİ ŞAŞIRTIYOR

İşte insaatdoktoru sosyal medya hesabında paylaşılan ve İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ara kat fiyatına denk gelen ‘villa’nın kaba inşaat maliyeti:

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