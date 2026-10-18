250 metrekare villanın kaba inşaat maliyeti… Esenyurt’ta daire parasından ucuza geliyor.
‘Köye ev yaptırma’ furyasıyla başlayan inşaat hesaplamalarına yenisi eklendi. Bursa’da bir kişi 250 metrekare büyüklüğünde iki katlı bir evin inşaat maliyetini paylaştı.
Köye ev yaptırmak isteyenlerin inşaat maliyetlerine yönelik araştırmaları sürerken, sosyal medyada paylaşılan yeni bir örnek dikkat çekti.
Bursa’da bir kişi, 250 metrekare büyüklüğünde ve iki katlı olarak planlanan evinin kaba inşaat sürecine ilişkin detayları paylaştı.
Paylaşım, kendi evini yaptırmayı düşünenler arasında merak uyandırırken, şehir merkezindeki konut fiyatlarıyla kırsalda ev inşa etme fikrini yeniden gündeme taşıdı.