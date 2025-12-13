250.000 – 350.000 TL arası alınabilecek 7 otomobil. Masrafları düşük bütçe dostu
Dar bütçeyle satın alınabilecek 7 otomobil araç sahibi olmak isteyenlerin hedefleri arasına yerleşti.
İkinci el otomobil piyasasında artan fiyatlar, sınırlı bütçeyle araç almak isteyenleri alternatif modellere yöneltiyor.
Özellikle 250 bin ile 350 bin TL aralığında araç arayan sürücüler için dayanıklılık, yakıt tüketimi ve bakım maliyeti ön plana çıkıyor.
DAR BÜTÇEYLE ALINABİLECEK 7 OTOMOBİL
Bu fiyat bandında, kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan bazı marka ve modeller dikkat çekiyor. Ftahaerkoc’un tavsiyesine göre alınabilecek 7 otomobil şöyle: