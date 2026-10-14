250.000 koltuk 11 euroya satışa çıktı! Pegasus sürpriz kampanyayı duyurdu. İşte destinasyonlar
Pegasus hava yolları, 2027 yaz sezonu için yeni yurt dışı uçuş kampanyasını duyurdu. Mobil uygulamaya özel kampanyada 250 bin koltuk, 11 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İşte kampanyanın tarihleri ve geçerli olduğu destinasyonlar.
Pegasus Hava Yolları, 2027 yaz sezonunda seyahat planı yapanlar için yeni bir kampanya başlattı. 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde satın alınacak ve 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak kampanya, Pegasus BolBol üyelerine mobil uygulama üzerinden sunuluyor. Belirlenen yurt dışı hatlarında 250 bin koltuk için Light Paket biletler 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular ek ücretle kabin bagajı, uçak altı bagajı veya Süper Eko paket seçeneğinden de yararlanabiliyor.
Sabiha Gökçen-İskenderiye- Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Atina- Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Basel- Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bologna- Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bratislava- Sabiha Gökçen