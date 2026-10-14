250.000 koltuk 11 euroya satışa çıktı! Pegasus sürpriz kampanyayı duyurdu. İşte destinasyonlar

Pegasus Hava Yolları, 2027 yaz sezonunda seyahat planı yapanlar için yeni bir kampanya başlattı. 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde satın alınacak ve 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak kampanya, Pegasus BolBol üyelerine mobil uygulama üzerinden sunuluyor. Belirlenen yurt dışı hatlarında 250 bin koltuk için Light Paket biletler 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular ek ücretle kabin bagajı, uçak altı bagajı veya Süper Eko paket seçeneğinden de yararlanabiliyor.