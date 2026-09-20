250.000 TL bütçesi olanların rahatlıkla alabileceği 20 motor. Sıvı soğutma, hafif arazi, şehir içi…
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi nüfusu kalabalık şehirler için hayat kurtaran alternatif olan motosikletler artık tercih haline geldi. Ekonomim.com olarak 250 bin TL bütçeye kadar alınabilecek motosikletleri listeledik.
Büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğu, yakıt maliyetleri ve park sorunu, motosikletleri ulaşımda daha cazip bir seçenek haline getiriyor.
Özellikle şehir içi kullanımın yanı sıra hafif arazi koşullarında da kullanılabilen, sıvı soğutmalı ve pratik modeller öne çıkıyor.
250 bin TL’ye kadar bütçesi bulunanlar için farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden çok sayıda motosiklet seçeneği bulunuyor.