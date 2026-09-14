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2.500.000 TL'nin altındaki 8 elektrikli otomobil; Başlangıç fiyatları belli oldu

Elektrikli otomobil ekosisteminde 2,5 milyon TL bandının aşağısında kalan SUV modeller belli oldu. İşte Eylül 2026 itibarıyla öne çıkan 8 opsiyon.

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2.500.000 TL'nin altındaki 8 elektrikli otomobil; Başlangıç fiyatları belli oldu - Sayfa 1

Elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler adına 2,5 milyon TL’nin altında hâlâ farklı opsiyonlar yer alıyor. Başlangıç fiyatlarıyla dikkat çeken 8 elektrikli SUV modelini bir araya getirdik.

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2.500.000 TL'nin altındaki 8 elektrikli otomobil; Başlangıç fiyatları belli oldu - Sayfa 2

1. Citroën ë-C3 Aircross - 1.855.000 ₺

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2.500.000 TL'nin altındaki 8 elektrikli otomobil; Başlangıç fiyatları belli oldu - Sayfa 3

2. Ford Explorer - 2.232.300 ₺

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2.500.000 TL'nin altındaki 8 elektrikli otomobil; Başlangıç fiyatları belli oldu - Sayfa 4

3. Peugeot E-2008 - 2.245.000 ₺

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