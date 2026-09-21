27 EYLÜL PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU! ANKASTRE SET, SÜPÜRGE, TV, KAHVE MAKİNESİ… (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
BİM yeni haftada evini yenilemek ve çeyiz hazırlığı yapmak isteyenler için dev bir aktüel ürünler kampanyası başlatıyor. 27 Eylül Pazar gününden itibaren tüm mağazalarda şık tasarımlı cam ankastre setler, ev işlerini kolaylaştıracak son teknoloji süpürgeler ve kahve keyfini katlayacak modern kahve makinesi satışa çıkacak. Sınırlı stoklarla raflara gelecek olan bu fiyat-performans canavarı ürünler, uygun fiyatlı ev ve mutfak alışverişi yapmak isteyenlerin favorisi olmaya aday. Kaçırmamak için katalogları takip edin! İşte BİM 27 Eylül-3 Ekim broşürü…
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