27 Şubat Cuma BİM’den Android LED TV ile evde ekran keyfi başlıyor
27 Şubat Cuma BİM’den Android LED TV ile evde ekran keyfi başlıyor
27 Şubat Cuma BİM raflarında yerini alacak Android LED TV ile evinizde ekran keyfi artık bambaşka bir boyuta taşınıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler ve akıllı Android özellikleri sayesinde film ve dizi keyfi her zamankinden daha keyifli hale geliyor. Sınırlı stoklarla, evinizde sinema deneyimini yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın.
1 | 111
2 | 111
3 | 111
4 | 111
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.