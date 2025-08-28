  1. Ekonomim
  4. 28 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (28 Ağustos) ne kadar oldu? 28 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 28 Ağustos Perşembe altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.468,02 

Satış: 4.471,17 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,148.83 

Satış: 7,310.36 

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,252.98 

Satış: 14,620.73 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,630.00 

Satış: 30,077.00 

Gremse altın fiyatı 

Alış: 71,488.29 

Satış: 73,103.63 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,488.92 

Satış: 30,225.11 

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,595.32 

Satış: 29,152.03 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,074.83 

Satış: 4,077.71 

