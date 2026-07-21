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  4. 28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor!

28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor!

BİM, 28 Temmuz Salı günü sofralara gurme bir lezzet şöleni taşıyor. Tam yağlı taze kaşar ve yarım yağlı tost peyniri ile kahvaltılar şenlenirken, geleneksel tam yağlı mihaliç peyniri tabakları süsleyecek. Formuna dikkat edenler için az yağlı beyaz peynir, pratiklik arayanlara krem peynir ve çocukların favorisi çubuk, tel, misket peynir çeşitleri en taze halleriyle cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.

28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor! - Sayfa 1

TEKSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 369 TL

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28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor! - Sayfa 2
2 | 89
28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor! - Sayfa 3

TEKSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 369 TL

3 | 89
28 Temmuz Salı BİM'de lezzet şöleni başlıyor: En gurme peynirler geliyor! - Sayfa 4
4 | 89