28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın.

Söz konusu markaların masraf çıkarabileceğini belirten usta, “Bütün paranızla bu araçlardan birini alırsanız çıkarabileceği 300-400 bin liralık masraf sizi üzer. Paranız kalmadığı için bir de kredi çekeceksiniz faiziyle birlikte 1 milyon liralık araba size 2 milyon liraya gelecek. Hiç gerek yok.” dedi.