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28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın.

Ankara’da 28 yıldır BMW, Mercedes, Audi gibi premium markaların tamirat tadilatlarıyla uğraşan Ferhat Usta bir milyon lirayla asla alınmaması gereken 4 otomobil markasını açıkladı.

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28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın. - Sayfa 1

Ankara’da 28 yıldır otomotiv sektöründe hizmet verdiğini belirten Ferhat Usta, 1 milyon TL bütçeyle ikinci el otomobil almayı düşünen sürücülere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın. - Sayfa 2

BMW, Mercedes ve Audi gibi premium modeller üzerinde çalışan usta, yüksek bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle bu bütçeyle bazı markaların tercih edilmemesi gerektiğini savundu.

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28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın. - Sayfa 3

Ferhat usta, “Eğer bir milyon TL paranız varsa ve son kuruşunuzu da harcıyorsanız sadece sigortaya bütçeniz kaldıysa uzak durmanız gereken 4 marka var.” dedi.

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28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın. - Sayfa 4

Söz konusu markaların masraf çıkarabileceğini belirten usta, “Bütün paranızla bu araçlardan birini alırsanız çıkarabileceği 300-400 bin liralık masraf sizi üzer. Paranız kalmadığı için bir de kredi çekeceksiniz faiziyle birlikte 1 milyon liralık araba size 2 milyon liraya gelecek. Hiç gerek yok.” dedi.

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