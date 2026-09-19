28 yıllık BMW ustası uyarıyor. 1 milyon TL’ye bu 4 markayı asla almayın.
Ankara’da 28 yıldır BMW, Mercedes, Audi gibi premium markaların tamirat tadilatlarıyla uğraşan Ferhat Usta bir milyon lirayla asla alınmaması gereken 4 otomobil markasını açıkladı.
Ankara’da 28 yıldır otomotiv sektöründe hizmet verdiğini belirten Ferhat Usta, 1 milyon TL bütçeyle ikinci el otomobil almayı düşünen sürücülere dikkat çeken uyarılarda bulundu.
BMW, Mercedes ve Audi gibi premium modeller üzerinde çalışan usta, yüksek bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle bu bütçeyle bazı markaların tercih edilmemesi gerektiğini savundu.
Ferhat usta, “Eğer bir milyon TL paranız varsa ve son kuruşunuzu da harcıyorsanız sadece sigortaya bütçeniz kaldıysa uzak durmanız gereken 4 marka var.” dedi.
Söz konusu markaların masraf çıkarabileceğini belirten usta, “Bütün paranızla bu araçlardan birini alırsanız çıkarabileceği 300-400 bin liralık masraf sizi üzer. Paranız kalmadığı için bir de kredi çekeceksiniz faiziyle birlikte 1 milyon liralık araba size 2 milyon liraya gelecek. Hiç gerek yok.” dedi.