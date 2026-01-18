28 yıllık şanzıman ustası tecrübelerini paylaştı; En sorunlu otomatik vitesli otomobiller
Otomobil şanzımanı üzerine 28 yıllık tecrübesi bulunan Mevlüt Usta kendine göre en sorunlu otomatik vitesli araçları listeledi.
Otomobil sürücüleri tarafından konforu nedeniyle tercih edilen otomatik vitesli araçlar, kronikleşen arıza sorunlarıyla araç sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle bazı şanzımanlarda sıkça görülen vites geçişlerindeki sarsıntı, ısınma ve aniden boşa düşme problemleri hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de bütçeleri sarsıyor.
Sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturan mağdurlar, garanti süresi dolan araçların şanzıman değişim maliyetlerinin yüz binlerce lirayı bulmasından şikayetçi. Uzmanlar, düzenli yağ bakımı yapılmayan ve hatalı park edilen araçlarda bu sorunların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.
EN SORUNLU 3 OTOMATİK VİTES
Otomobil şanzımanları konusunda 28 yıllık tecrübesiyle tercih edilen Mevlüt Usta ise gördüğü en sorunlu otomatik vitesleri paylaştı. Usta Mevlüt’e göre en sorunlu 3 şanzıman tipine sahip araç şöyle: