28 yıllık şanzıman ustası tecrübelerini paylaştı; En sorunlu otomatik vitesli otomobiller

Otomobil sürücüleri tarafından konforu nedeniyle tercih edilen otomatik vitesli araçlar, kronikleşen arıza sorunlarıyla araç sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle bazı şanzımanlarda sıkça görülen vites geçişlerindeki sarsıntı, ısınma ve aniden boşa düşme problemleri hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de bütçeleri sarsıyor.