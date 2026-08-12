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  4. 28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil.

28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil.

Artan otomobil bakım maliyetleriyle birlikte sorunsuz araçlar trend olmaya devam ediyor. Şanzıman ustalarının tavsiye ettiği sorunsuz 10 otomobil.

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28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil. - Sayfa 1

Manuel vitesli otomobiller, dayanıklılığı ve daha sade mekanik yapıları nedeniyle uzun yıllar otomobil kullanmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil. - Sayfa 2

Özellikle bazı modeller, düzenli bakım ve doğru kullanım sayesinde yüksek kilometrelere ulaşabiliyor.

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28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil. - Sayfa 3

Motor ve şanzıman uyumu, yedek parça maliyeti ve kronik arıza ihtimalinin düşük olması, ikinci el araç tercihinde bu otomobilleri öne çıkaran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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28 yıllık şanzıman ustası tek tek açıkladı. Sahiplerini 1 defa düşündürmeyen 10 manuel otomobil. - Sayfa 4

İşte en sorunsuz ve az şikayet alan 10 manuel vitesli otomobil:

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