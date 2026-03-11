2,9 milyar dolarlık servetleriyle liderliği paylaştılar! İşte Türkiye'nin en zengin 9 kadını

Türkiye’de iş dünyasında öne çıkan kadın milyarderler, sahip oldukları büyük servetlerle ekonomik dengede önemli bir rol oynuyor. Toplam servetleri yaklaşık 16 milyar dolara ulaşan Türkiye’nin en zengin kadınları arasında sanayi, finans ve holding dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Listenin zirvesinde ise 2,9 milyar dolarlık servetleriyle iki kadın iş insanı liderliği paylaşıyor.