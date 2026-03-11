2,9 milyar dolarlık servetleriyle liderliği paylaştılar! İşte Türkiye'nin en zengin 9 kadını
Türkiye’nin en zenginleri sıralamasında kadınların sayısı sınırlı olsa da malik oldukları servet öne çıkıyor. Totalde 43 milyarderin yer aldığı listede 9 kadın bulunurken, iki isim 2,9 milyar dolarlık servetleriyle zirveyi paylaşıyor.
Türkiye’de iş dünyasında öne çıkan kadın milyarderler, sahip oldukları büyük servetlerle ekonomik dengede önemli bir rol oynuyor. Toplam servetleri yaklaşık 16 milyar dolara ulaşan Türkiye’nin en zengin kadınları arasında sanayi, finans ve holding dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Listenin zirvesinde ise 2,9 milyar dolarlık servetleriyle iki kadın iş insanı liderliği paylaşıyor.