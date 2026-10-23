29 otomobili 10 yıl boyunca inceledi... İşte bakım maliyeti en az ve en çok olan araçlar

Otomobil satın alırken sadece araç fiyatı değil, uzun vadeli bakım ve onarım giderleri de önem arz ediyor. 29 otomobil markasının incelendiği araştırmada, araçların ilk 10 yıldaki bakım maliyetleri ortaya kondu. Tüketici raporlarından elde edilen verilere göre bazı markalar daha düşük masraflarla öne çıkarken, Land Rover en yüksek harcama yapılan markalar arasında yer aldı. Hesaplamalara çarpışma kaynaklı onarımlar dahil edilmedi.