3 aracı kurum fiyat açıkladı; Türk Traktör (TTRAK) prim potansiyeli iştah kabartıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketlerden Türk Traktör hisseleri için 3 aracı kurum fiyat tahmini paylaştı.
Borsa İstanbul 9-11 Şubat 2026 döneminde dalgalı bir seyir izledi. Haftaya güçlü alımlarla başlayan BIST 100 endeksi, 9 Şubat’ta önemli yükseliş kaydederek günü pozitif kapattı; bankacılık ve holding hisseleri artıda seyretti.
Ancak takip eden günlerde kar realizasyonu öne çıktı ve 10 Şubat’ta endeks günü düşüşle tamamladı. 11 Şubat’ta ise küresel risk algısı ile birlikte BIST 100 açılışta değer kaybederek temkinli bir görünüm verdi.
Yatırımcılar ABD’den gelecek verileri yakından takip ediyor. Genel olarak bu üç günlük süreçte piyasa, kısa vadeli dalgalanma ile birlikte belirsizlik sinyalleri verdi. Borsa için beklentiler bu yönde gerçekleşirken 3 aracı kurum Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) için fiyat tahmini açıkladı.