3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Haziran) ne kadar oldu? 3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Haziran Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.194,99
Satış: 4.199,10
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,711.98
Satış: 6,865.54
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,382.02
Satış: 13,731.07
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,810.00
Satış: 28,230.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 67,119.84
Satış: 68,655.35
Ata altın fiyatı
Alış: 27,686.93
Satış: 28,385.94
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