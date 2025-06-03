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  4. 3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Haziran) ne kadar oldu? 3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Haziran Salı altın fiyatları…

3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.194,99

Satış: 4.199,10

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,711.98

Satış: 6,865.54

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3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,382.02

Satış: 13,731.07

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,810.00

Satış: 28,230.00

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3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 67,119.84

Satış: 68,655.35

Ata altın fiyatı

Alış: 27,686.93

Satış: 28,385.94

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3 Haziran 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,847.94

Satış: 27,378.16

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,825.83

Satış: 3,829.58

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