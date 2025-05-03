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  4. 3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.079,28

Satış: 4.083,33

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,526.84

Satış: 6,676.25

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3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,012.89

Satış: 13,352.50

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,043.00

Satış: 27,451.00

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3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 65,268.42

Satış: 66,762.48

Ata altın fiyatı

Alış: 26,923.22

Satış: 27,603.32

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3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,107.37

Satış: 26,623.32

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,720.30

Satış: 3,724.00

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