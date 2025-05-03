3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Mayıs) ne kadar oldu? 3 Mayıs 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Mayıs Cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.079,28
Satış: 4.083,33
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,526.84
Satış: 6,676.25
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,012.89
Satış: 13,352.50
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,043.00
Satış: 27,451.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 65,268.42
Satış: 66,762.48
Ata altın fiyatı
Alış: 26,923.22
Satış: 27,603.32
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