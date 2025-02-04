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  4. 3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek

3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek

Fenomen haline gelen Behzat Ç. dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ederken heyecan yaratan bomba bir gelişme yaşandı

3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek - Sayfa 1

Ankara'da çekimi yapılan ve uzun yıllar Star TV ekranlarında yer alan Behzat Ç. yoğun istek üzerine bu kez de dijital platformlar için çekilmişti. Yine yoğun talep sonrasında dizinin 3. sezon çekimleri de cumartesi günü Ankara'da başlıyor. Şimdiden heyecan verici bir gelişme yaşandı.

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3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek - Sayfa 2

BluTV platformunda yayılnacak "Bir Behzat Ç. Hikayesi" isimli dizinin üçüncü sezon çekimleri iddialı bir oyuncu kadrosuyla başlıyor. Bu kez yine çokça talep edilen bir oyuncunun da yeniden setlere dönmesi kulis bilgisi olarak ön plana çıkıyor.

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3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek - Sayfa 3

SAVCI ESRA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müge Turalı’nın patronu olduğu Ortaks Yapım’ın çektiği diziye sürpriz bir oyuncunun katılacağı bir süredir konuşuluyordu. Bu ismin dizinin efsane karakteri, Behzat’ın (Erdal Beşikçioğlu) tutkulu aşkı savcı Esra’ya hayat veren Canan Ergüder belirtiliyor. Bakalım söylenti doğru çıkacak mı? Şimdi gözler çarşamba günü Ankara’da yapılacak okuma provasına çevrildi.

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3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek - Sayfa 4

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Amerika'da Franklin & Marshall College'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi aldıktan sonra, The New School University Actors Studio Drama Programı'nda yüksek lisans yapmıştır.

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