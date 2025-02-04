3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek

Ankara'da çekimi yapılan ve uzun yıllar Star TV ekranlarında yer alan Behzat Ç. yoğun istek üzerine bu kez de dijital platformlar için çekilmişti. Yine yoğun talep sonrasında dizinin 3. sezon çekimleri de cumartesi günü Ankara'da başlıyor. Şimdiden heyecan verici bir gelişme yaşandı.