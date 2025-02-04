3. sezon çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisine bomba oyuncu. Vazgeçen bile yeniden izleyecek
Fenomen haline gelen Behzat Ç. dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ederken heyecan yaratan bomba bir gelişme yaşandı
Ankara'da çekimi yapılan ve uzun yıllar Star TV ekranlarında yer alan Behzat Ç. yoğun istek üzerine bu kez de dijital platformlar için çekilmişti. Yine yoğun talep sonrasında dizinin 3. sezon çekimleri de cumartesi günü Ankara'da başlıyor. Şimdiden heyecan verici bir gelişme yaşandı.
BluTV platformunda yayılnacak "Bir Behzat Ç. Hikayesi" isimli dizinin üçüncü sezon çekimleri iddialı bir oyuncu kadrosuyla başlıyor. Bu kez yine çokça talep edilen bir oyuncunun da yeniden setlere dönmesi kulis bilgisi olarak ön plana çıkıyor.
SAVCI ESRA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müge Turalı’nın patronu olduğu Ortaks Yapım’ın çektiği diziye sürpriz bir oyuncunun katılacağı bir süredir konuşuluyordu. Bu ismin dizinin efsane karakteri, Behzat’ın (Erdal Beşikçioğlu) tutkulu aşkı savcı Esra’ya hayat veren Canan Ergüder belirtiliyor. Bakalım söylenti doğru çıkacak mı? Şimdi gözler çarşamba günü Ankara’da yapılacak okuma provasına çevrildi.