30 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu: Gıda ürünlerinde dev indirim yağmuru başlıyor!
30 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu: Gıda ürünlerinde dev indirim yağmuru başlıyor!
BİM, 30 Haziran Salı gününden itibaren geçerli yeni aktüel kataloğuyla mutfak alışverişinizi hafifletecek büyük bir kampanya başlatıyor. Haftalık mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak pek çok temel gıda, kahvaltılık ürünler ve lezzetli atıştırmalıklar raflardaki yerini alıyor. Kaliteli ve bütçe dostu seçeneklerin bir araya geldiği bu dönemde, tüm reyonlarda bütçenizi koruyan avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Stoklarla sınırlı bu fırsatları kaçırmamak için 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde size en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
SULTAN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 319 TL
1 | 78
2 | 78
3 | 78
AYTAÇ PİLİÇ JÜLYEN SOSİS 500 G
Fiyat: 89 TL
4 | 78
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