30 Haziran Salı BİM ile eviniz ışıl ışıl olacak: Deterjanlarda dev indirim şöleni!
30 Haziran Salı BİM ile eviniz ışıl ışıl olacak: Deterjanlarda dev indirim şöleni!
BİM, 30 Haziran Salı gününden itibaren geçerli yeni aktüel kataloğuyla temizlik alışverişinizi hafifletecek büyük bir kampanya başlatıyor. Ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak pek çok farklı deterjan seçeneği avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Kaliteli ve bütçe dostu seçeneklerin bir araya geldiği bu dönemde, ilgili reyonlarda bütçenizi koruyan fiyatlar öne çıkıyor. Stoklarla sınırlı bu fırsatları kaçırmamak için Salı günü sabah saatlerinde size en yakın şubeye uğramayı unutmayın.
SULTAN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 319 TL
1 | 78
2 | 78
3 | 78
4 | 78
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