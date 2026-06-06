30 milyon dolar ve üzeri serveti bulunan ultra zenginler ülke ülke açıklandı! İşte Türklerin sayısı

The Wealth Report 2026 verilerine göre net serveti en az 30 milyon dolar olan ultra yüksek net değerli kişilerin (UHNWI) sayısı küresel anlamda süratle artıyor. ABD ve Çin listenin üst basamaklarında bulunurken, Türkiye ultra zengin nüfusundaki artış hızıyla dikkat çeken ülkeler arasında gösterildi. Rapora göre Türkiye, Polonya ve Katar ile beraber ultra zengin sayısını en hızlı artıran ekonomilerden biri konumunda bulunuyor.