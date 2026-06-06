30 milyon dolar ve üzeri serveti bulunan ultra zenginler ülke ülke açıklandı! İşte Türklerin sayısı
30 milyon dolar ve üzerinde servete malik ultra zenginlerin ülkelere göre dağılımı belli oldu. The Wealth Report 2026 verilerine göre, ABD zirvedeki yerini muhafaza ederken Türkiye, ultra zengin sayısındaki artışta dikkat çeken ülkeler arasına girdi.
The Wealth Report 2026 verilerine göre net serveti en az 30 milyon dolar olan ultra yüksek net değerli kişilerin (UHNWI) sayısı küresel anlamda süratle artıyor. ABD ve Çin listenin üst basamaklarında bulunurken, Türkiye ultra zengin nüfusundaki artış hızıyla dikkat çeken ülkeler arasında gösterildi. Rapora göre Türkiye, Polonya ve Katar ile beraber ultra zengin sayısını en hızlı artıran ekonomilerden biri konumunda bulunuyor.