30 yıl ve üzeri geçmişe sahip 21 yatırım fonu; 43 yıllık tarihiyle zirvede yer aldı
Türkiye’de 30 yıl ve üzeri geçmişe sahip yatırım fonları belli oldu. 2026 itibarıyla TEFAS’a açık 21 fon bulunurken, zirvede 43 yıllık geçmişiyle TI2 yer aldı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yatırım fonlarında uzun geçmişe sahip seçenekler dikkat çekiyor. 30 yıl ve üzeri faaliyet geçmişi bulunan 21 TEFAS fonu arasında ilk sırayı 43 yıllık tarihiyle TI2 alırken, GA1 38 yıllık geçmişiyle ikinci oldu.
1 | 23