31.000 TL'ye kadar çıktı. Bu bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! İşte promosyonda son rakam

Emekli maaşlarını 3 yıl ve üzeri süre için ilgili bankalara taşıyan emekliler için yeni emekli promosyonu kampanyaları tekrardan başladı. Bazı bankalarda emekli promosyonu miktarı 30.000 TL'yi geçti. Sizler için banka banka emekli promosyon tutarlarını tek tek derledik. İşte detaylar.

Emekliler adına bankaların promosyon yarışı tekrardan sürat kazandı. Maaşını 3 sene boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere sunulan nakit promosyon miktarları 31 bin TL’ye kadar yükseldi. 

Artan rekabetle birlikte birçok banka kampanyalarını güncellerken, ek koşullarla birlikte ödenen toplam tutarlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka güncel emekli promosyon rakamları ve kampanyaların ayrıntıları…

Vakıfbank - 12.000 TL

Halkbank - 12.000 TL

