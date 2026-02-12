320 havayolu şirketini inceledi, en güvenilir 25'ini belirledi! THY listede de uçtu
Küresel anlamda 320 havayolu firmasını inceleyen AirlineRatings.com, 2026’nın en güvenilir 25 tam hizmet sunan hava yolu şirketini duyurdu. Listede ilk kez bir Körfez taşıyıcısı zirveye adını yazarken, Türk Hava Yolları da güvenlik performansıyla dikkat çeken firmalar içerisinde yer aldı.
Havacılık güvenilirliği ve ürün incelemeleriyle tanınan AirlineRatings.com’un paylaştığı 2026 raporu, global ölçekte ön plana çıktı.
Bu sene bilhassa türbülans kaynaklı yaralanmalardaki artışın değerlendirmede daha fazla dikkate alındığı listede, Etihad Airways birinci sıraya yükselerek bir ilke imza attı. Türk Hava Yolları da en güvenli 25 tam hizmet sunan hava yolu arasında gösterilerek uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.