320 havayolu şirketini inceledi, en güvenilir 25'ini belirledi! THY listede de uçtu

Bu sene bilhassa türbülans kaynaklı yaralanmalardaki artışın değerlendirmede daha fazla dikkate alındığı listede, Etihad Airways birinci sıraya yükselerek bir ilke imza attı. Türk Hava Yolları da en güvenli 25 tam hizmet sunan hava yolu arasında gösterilerek uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.