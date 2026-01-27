33 yıllık galerici ‘başka araba almam’ dedi; İşte galericilerin en çok para kazandığı otomobiller
Galericilerin alım satım yaparken en çok tercih ettiği markalar belli oldu. 33 yıllık galerici bu markalardan daha çok kar ettiğini söyledi.
Türkiye’de otomobil alım satımı vatandaşların dahi kendi başına yaptığı bir sektör haline dönüştü. Son düzenlemelerle bunun önüne geçmek ve yetkin olmayan kişilerin sektörden çıkarılması hedeflendi.
Vatandaşlar bireysel olarak ticaretini yapsa da araç alım satım işinden galericiler nasıl kar edeceğini biliyor. Ankara’da 33 yıldır kendi galerisini işleten Erhan, en çok tercih ettikleri modelleri açıkladı.
PİYASASI HIZLI VE KARLI
Erhan’ın daha çok kar ediyoruz ve hızlı alınıp satılıyor dediği 6 otomobil şöyle: