38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata.
Dizel yakıtlı otomobillere kıyasla bakım maliyeti düşük olduğu için tercih edilen benzinli otomobilleri de kullanırken sürücülerin dikkat etmesi gereken bazı önemli detaylar var.
Dizel araçlara kıyasla daha düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan benzinli otomobiller, yapılan basit kullanım hataları nedeniyle sürücülere ağır tamir masrafları çıkarabiliyor.
Sektörde 38 yıllık tecrübeye sahip sanayi ustası Ferhat Aslan, benzinli araç sahiplerinin sıkça tekrarladığı ve doğrudan sanayinin yolunu tutmasına yol açan 5 kritik hatayı sıraladı.
Doğru bilinen bu yanlışlar, motor ömründen yakıt sistemine kadar pek çok aksama ciddi zararlar veriyor.