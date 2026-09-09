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  4. 38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata.

38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata.

Dizel yakıtlı otomobillere kıyasla bakım maliyeti düşük olduğu için tercih edilen benzinli otomobilleri de kullanırken sürücülerin dikkat etmesi gereken bazı önemli detaylar var.

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38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata. - Sayfa 1

Dizel araçlara kıyasla daha düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan benzinli otomobiller, yapılan basit kullanım hataları nedeniyle sürücülere ağır tamir masrafları çıkarabiliyor.

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38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata. - Sayfa 2

Sektörde 38 yıllık tecrübeye sahip sanayi ustası Ferhat Aslan, benzinli araç sahiplerinin sıkça tekrarladığı ve doğrudan sanayinin yolunu tutmasına yol açan 5 kritik hatayı sıraladı.

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38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata. - Sayfa 3

Doğru bilinen bu yanlışlar, motor ömründen yakıt sistemine kadar pek çok aksama ciddi zararlar veriyor.

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38 yıllık sanayi ustası tek tek sıraladı. Benzinli araç sahiplerini sanayi yollarına düşüren 5 hata. - Sayfa 4

5 TANE KRİTİK MADDEYE DİKKAT ÇEKTİ

38 yıllık ustasına göre benzinli motorların ömrünü tüketen 5 hata:

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