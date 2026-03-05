380.000 araç incelenerek hazırlanan rapor; Lexus artık en güvenilir marka değil!
Dünyanın genelindeki markaların tamamı incelendiğinde güvenilirlik ve tatmin açısından rakiplerini deviren Lexus zirvedeki yerini akrabasına kaptırdı.
Consumer Reports’un 380.000 otomobil test edilmesiyle hazırladığı verilere göre otomotiv dünyasında uzun süredir sarsılmayan en güvenilir marka tahtı el değiştirdi. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan lüks segmentin öncüsü, yerini aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren akraba markaya kaptırdı.
Kullanıcı memnuniyeti ve teknik dayanıklılık verilerine dayanan araştırma, sektördeki kalite dengelerinin değiştiğini kanıtlarken; yeni lider, sunduğu sorunsuz sürüş deneyimiyle rakiplerini geride bırakmayı başardı.
EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI
Consumer Reports’un derlediği verilere göre ‘en güvenilir otomobil markaları’ listesinin son hali şu şekilde: