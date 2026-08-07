39 ilçeyi tek tek hesapladı! İşte ilçelerin en pahalı kiraya sahip mahalleleri
İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama kira ücretleri mahalle irdelendi ve mercek altına alındı. Endeksa dataları, her ilçede kiraların en yüksek olduğu mahalleleri ve fiyat farklarını ortaya koydu.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Endeksa'nın güncel analizine göre, İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu mahalleler belirlendi. İlçe ilçe hazırlanan listede, lüks konut bölgeleri öne çıkarken bazı mahallelerde kira ortalamalarının şehrin genel seviyesinin oldukça üzerine çıktığı görüldü.
1 | 41