4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Ağustos) ne kadar oldu? 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Ağustos Pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.398,41
Satış: 4.402,61
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,037.45
Satış: 7,198.27
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Yarım altın fiyatı
Alış: 14,030.92
Satış: 14,396.55
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,172.00
Satış: 29,613.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 70,374.50
Satış: 71,982.74
Ata altın fiyatı
Alış: 29,029.48
Satış: 29,761.67
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