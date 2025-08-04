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  4. 4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.398,41 

Satış: 4.402,61 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,037.45 

Satış: 7,198.27 

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4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,030.92 

Satış: 14,396.55 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,172.00 

Satış: 29,613.00 

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4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,374.50 

Satış: 71,982.74 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,029.48 

Satış: 29,761.67 

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4 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,149.80 

Satış: 28,705.04 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,011.35 

Satış: 4,015.18 

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