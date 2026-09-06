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  4. 4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor.

4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor.

Günümüz şartlarında ailesiyle birlikte otomobil kullanmak isteyen ebeveynler için 900 bin TL ile 1 milyon lira bütçe arasında satın alınabilecek 4 modeli ünlü galerici sıraladı.

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4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor. - Sayfa 1

Bütçesini korurken ailesinin konforunu ve güvenliğini ön planda tutan ebeveynler için ikinci el pazarında cazip seçenekler öne çıkıyor.

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4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor. - Sayfa 2

Sektörün önde gelen isimleri, 900 bin ile 1 milyon lira fiyat aralığında tercih edilebilecek en ideal dört aracı sıraladı.

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4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor. - Sayfa 3

Geniş iç hacimleri, yüksek bagaj kapasiteleri ve sürüş kolaylıklarıyla dikkat çeken bu modeller, günümüz ekonomik koşullarında kalabalık ailelerin ulaşım ihtiyaçlarına bütçe dostu çözümler sunuyor.

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4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor. - Sayfa 4

LİSTEDEKİ JAPON DEVİ SORUNSUZLUĞUYLA BİLİNİYOR

Ünlü galerici Yusuf Acun söz konusu bütçeyle alınabilecek 4 otomobil şöyle sıraladı:

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