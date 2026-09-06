4 araçlık bu liste aile otomobili isteyenler için. 900.000 – 1.000.000 TL bandında alınabiliyor.
Günümüz şartlarında ailesiyle birlikte otomobil kullanmak isteyen ebeveynler için 900 bin TL ile 1 milyon lira bütçe arasında satın alınabilecek 4 modeli ünlü galerici sıraladı.
Bütçesini korurken ailesinin konforunu ve güvenliğini ön planda tutan ebeveynler için ikinci el pazarında cazip seçenekler öne çıkıyor.
Sektörün önde gelen isimleri, 900 bin ile 1 milyon lira fiyat aralığında tercih edilebilecek en ideal dört aracı sıraladı.
Geniş iç hacimleri, yüksek bagaj kapasiteleri ve sürüş kolaylıklarıyla dikkat çeken bu modeller, günümüz ekonomik koşullarında kalabalık ailelerin ulaşım ihtiyaçlarına bütçe dostu çözümler sunuyor.