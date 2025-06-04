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  4. 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.189,54

Satış: 4.192,57

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,703.26

Satış: 6,854.85

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4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,364.62

Satış: 13,709.71

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,822.00

Satış: 28,243.00

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4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 67,032.56

Satış: 68,548.54

Ata altın fiyatı

Alış: 27,650.93

Satış: 28,341.78

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4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,813.02

Satış: 27,335.56

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,820.86

Satış: 3,823.62

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