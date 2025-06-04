4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Haziran) ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Haziran Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.189,54
Satış: 4.192,57
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,703.26
Satış: 6,854.85
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,364.62
Satış: 13,709.71
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,822.00
Satış: 28,243.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 67,032.56
Satış: 68,548.54
Ata altın fiyatı
Alış: 27,650.93
Satış: 28,341.78
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