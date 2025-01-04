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  4. 4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Ocak) ne kadar oldu? 4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Ocak cumartesi altın fiyatları…

4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.046,60

Satış: 3.049,23

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,874.55

Satış: 4,985.50

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4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,718.64

Satış: 9,971.00

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,206.00

Satış: 20,511.00

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4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,745.54

Satış: 49,854.98

Ata altın fiyatı

Alış: 20,107.53

Satış: 20,612.82

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4 Ocak 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,498.21

Satış: 19,881.01

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,778.50

Satış: 2,780.90

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