4 yıl sonra ülkelerin ekonomik büyüklüklerini açıkladı; Türkiye'nin ekonomik büyümesi de belli oldu
IMF, 2030 senesine dair dünya ekonomisi beklentilerini açıkladı. Global ekonominin 150 trilyon dolara yaklaşması tahmin edilirken, Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacak.
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Dünya ekonomisinin önümüzdeki dört senede ortalama 25 trilyon dolar büyümesi öngörülüyor. IMF tahminlerine göre 2030’da ABD 37,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle ilk sıradaki yerini muhafaza ederken, Çin yaklaşık 26 trilyon dolarla ikinci sırada bulunacak. Türkiye de listede yer alacak ancak sıralamadaki konumu dikkat çekiyor.
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