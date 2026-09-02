4 yıl sonra ülkelerin ekonomik büyüklüklerini açıkladı; Türkiye'nin ekonomik büyümesi de belli oldu

Dünya ekonomisinin önümüzdeki dört senede ortalama 25 trilyon dolar büyümesi öngörülüyor. IMF tahminlerine göre 2030’da ABD 37,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle ilk sıradaki yerini muhafaza ederken, Çin yaklaşık 26 trilyon dolarla ikinci sırada bulunacak. Türkiye de listede yer alacak ancak sıralamadaki konumu dikkat çekiyor.